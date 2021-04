Andrea Agnelli: “La SuperLeague non può andare avanti, dobbiamo essere franchi e onesti”





Il Presidente della Juventus, Andrea Agnelli, dopo l’uscita ufficiale dal progetto Superlega delle squadre inglesi, arrivata nella serata di ieri, ha confermato, ai microfoni della Reuters, che la competizione non andrà avanti. Ecco le sue parole: “La SuperLeague non può andare avanti. Dobbiamo essere franchi e onesti, no. Evidentemente non è il caso, non proseguirà. Resto convinto della bellezza del progetto, avremmo creato la miglior competizione nel mondo”.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

