Approvato il decreto riaperture, confermati gli spostamenti tra regioni

E’ stato approvato dal governo il decreto legge di maggio con le misure per il contenimento dei contagi da Covid 19. La notizia principale riguarda la conferma del coprifuoco, che fino al 31 Luglio rimane alle 22:00, come confermato dallo stesso Mario Draghi. Inoltre è stato confermato lo spostamento libero tra regioni di fascia gialla: per passare tra regioni in fascia arancione e rossa per motivi di turismo servirà invece avere la certificazione verde, che convalida l’avvenuta vaccinazione, la guarigione da Covid- 19, e la negatività al tampone.