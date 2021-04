CdS | Brivido Leiva, colpo al polpaccio. Luis Alberto fermo, oggi la verità





Dalla seduta di allenamento di ieri, sono emersi alcuni dubbi che verranno sciolti soltanto oggi. Come riporta il Corriere dello Sport, Leiva dopo una botta al polpaccio rimediato in uno scontro involontario con Akpa Akpro, dovrà valutare oggi la sua condizione. Altro contrasto avvenuto ieri è a Formello è stato tra Immobile ed Armini: il giovane per provare un colpo di tacco ha preso la caviglia destra del bomber, ma l’attaccante non è da ritenersi in dubbio per domani. Luis Alberto ieri non si è visto in campo, non dovrebbe essere niente di grave ma oggi sarà il giorno della verità. Stesso discorso vale per Lulic, ieri assente oltre a Luiz Felipe (si è recato in Germania per il controllo finale) ed Escalante.

