CdS | Correa vuole dribblare il trend





Alla vigilia del big match del Maradona, in programma domani alle 20.45, si accendono i riflettori su Correa. Come riporta il Corriere dello Sport, il Tucu contro il Napoli non è mai andato in gol con la maglia della Lazio: l’unica gioia nel 2016 quando giocava con la Sampdoria. Inoltre è la squadra che ha affrontato più volte un Serie A, senza mai vincere. Per l’argentino quindi c’è l’occasione di invertire la rotta, a partite dalla delicata sfida di domani sera.

