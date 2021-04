CdS | Inzaghi avverte: “Basta cali di tensione”





Mister Inzaghi non ci sarà neanche domani sera nella trasferta di Napoli, il tampone effettuato ieri ha evidenziato ancora la positività del tecnico al Covid. Salirà di nuovo in cattedra mister Farris, nell’importante sfida dal sapore Champions. Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi ieri ha seguito da casa come ogni giorno la seduta di lavoro della squadra: ha poi parlato loro invitandoli a non avere cali di tensione, motivando la squadra al fine di andare al Maradona con la voglia di fare i 3 punti. Questo è l’imput lanciato all’antivigilia dall’allenatore, che spera di essere di nuovo in campo con i suoi lunedì, nel confronto casalingo contro il Milan.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: