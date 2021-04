CdS | Primavera, la Lazio si affida a Raul Moro per il derby salvezza





Saranno giornate impegnative per i giovani biancocelesti di mister Menechini. La Primavera infatti in quattro giorni dovrà pensare al derby, alla lotta salvezza ed al trofeo in Palio (sabato la sfida di campionato, mercoledì la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina). Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico spera di recuperare qualche infortunato e si punta su Raul Moro: per lui 15 gol in 15 presenze, lo spagnolo si è scatenato nelle ultime settimane e spesso si è rivelato decisivo. I biancocelesti ora preparano due delicate sfide e serve la migliore Lazio.

