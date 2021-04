ECA, Al-Khelaifi eletto nuovo presidente: il numero uno del PSG sostituisce Agnelli

Il Presidente e CEO del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi, è stato oggi eletto nuovo presidente della European Club Association. A comunicarlo, la stessa Associazione sul proprio profilo Twitter ufficiale.

Questo il Tweet pubblicato dall’ECA:

Congratulations to Nasser Al-Khelaifi, Chairman & CEO of @psg_english, who has today been elected as the new #ECA Chairman 👏 pic.twitter.com/fYeU4eANWx

— ECA (@ECAEurope) April 21, 2021