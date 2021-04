ESCLUSIVA LATIUM | Antonio Colasanto, finalista di Masterchef 10: “Con il Napoli è stato amore a prima vista, della Lazio prenderei Milinkovic. Pronostico? Un pareggio”





Antonio Colasanto, finalista della decima edizione di Masterchef, è intervenuto in esclusiva a Latium, la trasmissione webtelevisiva di LazioPress.it. Oltre alla grande passione per la cucina, è un grande tifoso del Napoli, squadra che affronterà Lazio nel prossimo turno di campionato.

Queste le sue parole:

“Le cose che porto con me sono tantissime, prima di tutto i giudici. Appenano li vedi davanti pensi: “ma chi me lo ha fatto fare!”. Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri ti trasmettono subito emozioni contrastanti. Poi durante il percorso ho instaurato rapporti di amicizia con tutti i concorrenti. Mi sento spesso con la maggior parte di loro, Azzurra e Aquila sopratutto. L’adrenalina è il fattore più importante, esattamente come avviene nello sport. La mia passione per la cucina nasce in primis da mia nonna, cuoca nelle mensa delle elementari nel mio paese. Chi devo veramente ringraziare però è Francesco, un caro amico di mio padre che spesso cucinava per noi e mi ha trasmesso questa passione. Piano piano fianco a lui, ho imparato l’arte culinaria. La passione per il Napoli invece, deriva da mio zio e i miei cugini, grandissimi tifosi partenopei. Sono stati loro per la prima volta a portarmi allo stadio ed è stata un’emozione incredibile. La prima volta al San Paolo è stato veramente un amore a prima vista. Quando entri in uno stadio così importante è inevitabile innamorarsi.

“Dopo Masterchef continuo a cucinare esattamente come facevo nel programma. Ora continuo il mio dottorato e nel frattempo collaboro con alcune aziende locali. L’obbiettivo è quello di aprire un mio locale, in quanto il mio intento non è quello di fare il cuoco. Ho più una vena imprenditoriale, mi piacerebbe aprire una pescheria, che prepara anche patti freschi.Un piatto che cucinerei a due giocatori di Napoli e Lazio? Cucinerei sicuramente a Insigne e Immobile.

“Tralasciando il discorso SuperLeague, il problema del Napoli è stata la continuità offerta nell’arco della stagione. Poca costanza seguita da molta sfortuna, che non ci hanno permesso di lottare per lo scudetto. Una stagione quella dei partenopei quindi altalenante, ma possiamo farcela per la Champions. Abbiamo difìversi rivali che se la contendono, per questo ci sarà di divertisrsi. Sono una grande estimatore di Gattuso, lo riconfermerei senza dubbio per il prossimo anno. È veramente una bella persona secondo me, oltre ad essere un gran tecnico. Il presidente De Laurentiis è molto bravo a mantenere certi campioni. Far restare gente come Mertens e Insigne non è facile e sotto questo aspetto è bravissimo. Potrebbe fare qualcosa in più per quanto riguarda gli acquisti, ma è importante comunque mantenere i giocatori più importanti. Il giocatore che mi manca di più al Napoli è il Pocho Lavezzi, che insieme ad Hamsik e Cavani formava un trio spettacolare. Ricordo proprio conto la Lazio nel 2011 che Cavani siglò una doppietta, una sfida terminata 4-3 per i partenopei. Quella fu una delle partite più belle che ho vissuto. Un’altra gara molto emozionante è stata un Napoli-Roma concluso per 4-1.

“La tecnica nel calcio è tutto, esattamente come nella cucina. Poi però bisogna essere bravi a mantenere la costanza e la concentrazione, quindi direi un 60% tecnica e un 40% mentalità. Durante le puntate, mi sono sentito veramente in difficoltà quando è venuto lo chef Colagreco, tre stelle Michelin, mi sono proprio sentito in difficoltà. Cannavacciuolo o Barbieri? Il primo, è quello che come stile di cucina si avvicina di più al mio pensiero. Quello che si vede in tv è pura realtà, un aneddoto divertente che ricordo sono le perle che ci regalava Munir.

“Della Lazio mi prenderei Milinkovic-Savic, nonostante ci siano molti giocatori che ammiro, ma scelgo lui perché è un gradino sopra tutti. È in grado di prevedere le giocate del resto dei giocatori, e questo è un aspetto fondamentale nel calcio. Reina? Mi piaceva tantissimo come portiere, come anche De Sanctis. L’estremo difensore della Lazio è veramente eccezionale sopratutto con i piedi. Nonostante l’età, ero sicuro che tra le file biancocelesti avrebbe fatto benissimo.Un pronostico della gara di domani? Dico 2-2, anche se il pareggio non conviene a nessuna delle due. La considero una sfida davvero equilibrata.”

