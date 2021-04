ESCLUSIVA LATIUM | L’agente Vincenzo Morabito: “Superlega? Se ne parlava da tempo, ma si è rivelato un progetto sconclusionato. Da laziale spero che Inzaghi rimanga”





Il noto procuratore ed agente FIFA Vincenzo Morabito, è intervenuto questa sera a Latium, la trasmissione webtelevisiva di LazioPress.it.

Queste le sue parole:

“Superlga? non è una novità, se ne parla da tanto tempo. In una conferenza fatta nel 2016, alla quale parteciparono agnelli e Rumenigge, si parlò di questo nuovo campionato. Loro dissero di essere favorevoli, sopratutto visti i debiti delle squadre che hanno aderito.È stata una cosa che ha colpito tutti, il mondo del calcio e dei tifosi si è espresso negativamente nei confronti di un progetto simile. secondo me è possibile pesare ad una soluzione del genere, ma non in questo modo. questo tentativo di Juventus united e Real Madrid è fallito per via dell’assenza del Bayern Monaco. Questea squadra è storicamente fondamentale per gli equilibri calcistici europei. LA colpa non è solamente della Juventus, ma anche di Inter e Milan che insieme hanno aderito alla collaborazione. Se queste squadre hanno situazioni finanziare delicate, è necessario che inizino a spendere bene i soldi. Devono ottimizzar i soldi, cercando d vedere come tagliare i costi. Le commissioni e gli ingaggi sono troppi alti, per questo dico che Lotito nel ultimi tempi ha dimostrato di essere equilibrato. lui sa come gestire un’azienda, come equilibrare i bilanci e come far fruttare allo stesso tempo la squadra. non dimentichiamo lo stesso del Laurentiis

È una questione di rispetto per i tifosi, perche sono loro a finanziare le società, per questo non bisogna sperperare il loro denaro.

le responsabilità sono anche di Fifa e Uefa. loro stesse hanno fato una forzature per i mondiali di Qatar 2022. bisogna smetterla con questo atteggiamento occulto, necessitiamo iù trasparenza. i club vogliono sapere come vengono distribuite le proprie finanze.

i promettono è totalmente crollato. rimane in piedi l’idea di fare un toreneo limitato alle big in concomitanza con il resto dei campionati. di certo questo della SuperLeague è partito male, sotto tutti i punti di vista: a partire dagli arbitri, fino alla permanenze nel resto delle competizioni UEFA. È stato una qualcosa per smuover un pò l acque, per generare una reazione da parte di. Uefa e Fifa, in modo tale che ci si metta al tavolo e si rivedano alcune cose. Bisogna mettersi in testa che nel calcio ci sono molti soldi, per questo è indispensabile che ci sia molta più trasparenza. il calciomercato è cambiato molto per via della pandemia, ma già c’erano delle situazioni precarie. La roma ad esempio, con Ballotta aveva un debito inmportante ancora presente. la differenza è che la società attuale è molt più valida e io la stimo molto nonostante la mia fede laziale. i giallorossi, ma come anche la Lazio, hanno bisogno di entrate derivati da cessioni e dall’approdo in champions per far fronte alle proprie difficoltà economiche. Tutto quello accade comunque anche all’estero, dove vengono acquistati giocatori stellari per poi non pagare gli stipendi ai dipendenti. Questa sono situazioni in cui gli organi di controllo devono intervenire con delle sanzioni. in Inghilterra questo sistema di controllo funziona, come anche nella MLS. Club come questi non dovrebbero partecipare a competizioni così importanti per il comportate finanziario che hanno.

Gascoigne? soffro per lui, ma comunque sta facendo bene il suo percorso all’interno del reality. ha sempre unatteggamto cordiale, nonostante sia attaccato un pò da alcuni in molt vogliono farlo fuori erchè è i potenziali vincitore, sono molto contento per lui e per la partecipazione a questo programma. dopo i periodo bui vissuti, a bisogno di stare attorno alla gente che gli trasmette amore d amicizia. noi laziali siamo molto fieri ed orgoglio di esibire la nostra fede, lo stesso sta facendo e ha fatto Paul. È rimasto nel cuore dei tifosi, per la persona sincera e sensibile che è. bisogna solo che volerli bene e ringraziarlo per quello che ci ha dato.

Simone Inzaghi è stato una fortuna per la Lazio. oltre a raggiungere obbiettivi importanti, ha valorizzato giocatori acquistati dalla società. con Inzaghi è ritornata la vera passione che c’era ai tempi di cagnotto. io da laziale spero che rimanga, il contratto è in dirittura di arrivo, anche se molti club sperano ch on firmi cìin quanto un allenatore molto ambito e stimato.

