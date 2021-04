ESCLUSIVA| Lino Della Corte, il paracadutista volato per il compleanno di Roma: “La Lazio ha fatto un grande regalo alla città”





Questa mattina, in occasione del 2774esimo natale di Roma, nove paracadutisti della Lazio sono volati sui cieli della capitale con due bandiere, una italiana ed una per i 150 anni di Roma capitale, per celebrare il natale della città capitolina. Tra i paracadutisti che sono volati c’era anche Lino Della Corte, che per parlare della giornata è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it. Queste le sue parole:

Cosa significa per te volare per la Lazio?

Penso di essere uno degli uomini più fortunati al mondo, non so se lavoro o sono in vacanza tutto l’anno, con il paracadutismo. Poi nasco paracadutista allo stadio, negli anni 70 andavo in curva a vedere la Lazio ed essere arrivato fin qui, per questa società, mi riempie la vita.

Parlaci della tua storia con la Lazio

Sono alla Lazio dal 1993, quando fummo chiamati. Avevamo la nostra squadra, poi ci chiamò la società e da quel momento l’abbiamo rappresentata anche in alcuni eventi. Ovviamente abbiamo perso della gente, in quanto alcuni della scuola non erano di fede biancoceleste. Ma è una cosa bella, diamo una bella immagine della polisportiva. Oggi abbiamo dedicato alla città di Roma una festa unica, la sindaca era emozionata, felicissima di quello che abbiamo fatto. I paracadutisti rappresentano la Lazio a 360. Inoltre è l’unica società di calcio a livello mondiale ad avere una sua squadra di paracadutisti.

Raccontaci dell’evento di oggi per il natale della città di Roma

Oggi abbiamo portato giù dal cielo queste due bandiere, una per i 150 anni di Roma capitale, fatta in 3 giorni, e l’altra che era un tricolore. Ci siamo divisi in due gruppi, abbiamo prima aperto il lancio, facendo un volo basico e raggiungendo anche i 300 chilometri orari, e poi abbiamo fatto scendere queste due bandiere, il tutto con “Nessun Dorma” come sottofondo. Una volta che eravamo giù abbiamo poi fatto queste foto ufficiali, che sono state poi pubblicate. Inoltre noi non potevamo pubblicizzare troppo l’evento, per via della pandemia, ma comunque la notizia è circolata, tanto che alcuni tifosi laziali sono ugualmente venuti. Inoltre siamo stati anche fortunati a livello di meteo, dato che si stava annuvolando. Poi ho portato per 28 anni la Lazio su Roma e quando vedi che tutto si incastra così è ancora più bello. La Lazio oggi ha fatto un grande regalo alla città di Roma.

Come vi siete preparati nei giorni passati?

Ci siamo preparati in 20 giorni, anche se era da un anno che circolava questa idea. Saremmo voluti volare anche il 21 Aprile dello scorso anno, ma non abbiamo avuto l’autorizzazione. Ci abbiamo poi riprovato a settembre, ma senza raggiungere comunque una conclusione, data la situazione al limite con il Covid. Alla fine siamo riuscii ad avere l’autorizzazione, che è stata forse la cosa più difficile, dato anche il “problema” della bandiera, che è stata fatta ed inviata a Roma, e dello spazio aereo.

