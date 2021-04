FORMELLO – Domani la decisione su Luis Alberto, in caso di forfait è pronto Pereira. Leiva stringe i denti





Lucas Leiva si, Luis Alberto ni. Intorno a questi due nomi aleggiavano i dubbi per la formazione della Lazio in vista della trasferta di Napoli. Lo spagnolo scende in campo con i compagni, prende parte alle prove tattiche per poi saltare le palle inattive conclusive. Partirà con i compagni e domani sarà la presa la decisione finale circa un suo impiego, le sensazioni sono positive. In caso di forfait è pronto Andreas Pereira, per il brasiliano sarebbe una opportunità troppo ghiotta per mettersi in mostra in una gara dal valore fondamentale, soprattutto perchè impiegato nel ruolo a lui più congeniale. Stringe i denti invece Lucas Leiva che ieri aveva ricevuto un colpo involontario da Akpa Akpro in allenamento. Il brasiliano ha il polpaccio fasciato ma stringe i denti per essere alla guida della mediana domani al Diego Armando Maradona. Il reparto sarà completato dal solito Milinkovic, nessuna novità sulle corsie laterali con Lazzari a destra e Fares a sinistra. Davanti nessun cambio fra Correa e Caicedo, l’argentino è reduce dall’ottima prova contro il Benevento e guiderà l’attacco biancoceleste al fianco di Ciro Immobile, anche lui reduce da una contusione dopo un contrasto con Armini. Confermato in blocco il trio difensivo Marusic-Acerbi-Radu davanti il titolare Pepe Reina che tornerà nello stadio che lo ha visto per tanti anni protagonista. Assenti Luiz Felipe ed Escalante, alle prese con un fastidio muscolare.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: