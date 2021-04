Il Tempo | Lotito aveva previsto tutto: il calcio va riformato





In silenzio. Claudio Lotito non prende posizione sulla Superlega, attende gli eventi e non potrebbe essere altrimenti. La squalifica sul caso tamponi, per ora di sette mesi (ma spera in uno sconto nei prossimi due gradi giudizio), gli impone di non poter parlare tanto più di un tema così complicato come questo. Il presidente della Lazio sta seguendo con grande attenzione la vicenda: l’uscita per qualcuno inattesa dei dodici club della Superlega non l’ha colto impreparato anche perchè sono anni che denuncia i problemi economici del calcio cercando di salvaguardare i veri valori dello sport.

In pratica quanto accaduto domenica notte è il frutto di anni di sanzioni mai comminate a club che hanno violato il fair-play finanziario infischiandosene di far quadrare i conti. Spese folli, mai approvate dalla sua gestione molto attenta ad evitare «il passo più lungo della gamba». Uno scenario previsto da anni da Lotito, i nodi stanno venendo al pettine, il calcio italiano annaspa e di certo non sono i fondi esteri a poter risolvere i problemi. Anzi, significherebbe dare la serie A in mano ad altri con i club che diventerebbero alla lunga marginale. Serie A a 18 squadre e una più equa distribuzione degli introiti tanto per cominciare perchè, se non altro la questione Superlega, dovrebbe portare a una ristrutturazione del mondo dorato del nostro pallone. Un intreccio tra situazione europea e italiana con scenari imprevedibili se non si tornerà a mettere al centro di tutto i club virtuosi. IlTempo/LuigiSalomone

