Juventus, Paratici: “La Superlega avrebbe aiutato il calcio, ma rispettiamo l’opinione dei tifosi”





Nello spazio concesso alle interviste nel pre partita di Juventus-Parma, il ds bianconero Fabio Paratici ha parlato del tema Superlega e del suo repentino scioglimento a seguito delle molteplici proteste.

Questa la sua posizione a riguardo:

“Rispettiamo le opinioni di tutti e in queste 72 ore hanno parlato tutti. E dico proprio tutti. Per parlare di un argomento bisogna essere anzitutto preparati, io non parlo di medicina con un professore che opera. Questo è un argomento più popolare. Rispettiamo le opinioni di tutti, ma non posso considerare tutte le interviste di chiunque possa parlare”.

“Rispettiamo le opinioni di tutti, prima di tutto quella dei tifosi che sono importantissimi e ci mancano tanto. Valori e meritocrazia non li ha mai messi in dubbio nessuno, tantomeno noi. Rimaniamo convinti della bontà dell’idea e del progetto. Era un’occasione unica per dare una mano a tutta la piramide e la struttura del calcio. Era un aiuto, ma come tutti i cambiamenti necessitano di essere metabolizzati per capire che sarebbe stato un bene per il calcio”

