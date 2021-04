Massimo Moratti sulla Superlega: “Tentativo malfatto: questo è stato il giusto finale”





La Superlega è decisamente la questione del momento, e su di essa si è espresso anche l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, che ha commentato gli ultimi accadimenti della questione ai microfoni della Repubblica. Ecco le sue parole: “Ormai le squadre sono uscite tutte. E’ stato un tentativo malfatto e non aveva le basi per poter continuare quindi questo è stato il giusto finale. Hanno sbagliato nella comunicazione e nel tempismo, oltre che nella valutazione delle reazioni. Di per sé era una cosa fallita in partenza”. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

