Napoli-Lazio, Farris: “Domani sera scontro diretto per la Champions. Chi scenderà in campo dovrà dare il massimo per i 3 punti”





Alla vigilia del match contro il Napoli allo Stadio Maradona, il vice allenatore Massimiliano Farris è intervenuto ai microfoni di LazioStyleRadio per presentare la gara. Il tecnico che dovrà sostituire ancora una volta il Mister Simone Inzaghi vuole portare ancora 3 punti a casa per non perdere l’aggancio alle concorrenti per un posto in Champions League. Ecco le sue parole: “La gara di domani contro il Napoli rappresenta per noi un importante esame di maturità per la classifica attuale, che ci vede nuovamente in alto dopo queste ultime cinque vittorie consecutive. Ci attende uno scontro diretto, sarà importante dare continuità agli ultimi risultati attraverso la prestazione, l’obiettivo è fare punti. Non giudico io il cammino del Napoli, ci pensano i loro stessi numeri. La squadra azzurra ha vissuto un periodo di difficoltà ma nei uscita poi rafforzata nella posizione dell’allenatore, nella qualità dei propri elementi in rosa e nel gioco. L’avversario è certamente temibile, non a caso domenica sera l’abbiamo visto mettere seriamente in difficoltà l’Inter. Per fare punti dovremo essere disposti alla battaglia. Nell’allenamento di oggi valuteremo i piccoli acciacchi e la disponibilità dei ragazzi. La gestione delle energie in questo momento è secondaria: c’è questa partita domani, chi sta bene e ha recuperato dopo le fatiche con il Benevento sarà a disposizione, forse a gara in corso potremo effettuare delle valutazioni. Chi ha le energie dovrà dare tutto in campo per poi recuperare in vista del confronto con il Milan. Ora occorre focalizzarsi solo su una partita alla volta”.

