Natale di Roma, il lancio della Lazio Paracadutismo in onore della città. Lotito: “Da sempre vicini a Roma e ai suoi valori” | VIDEO





Oggi, 21 aprile, è una giornata speciale per Roma: ricorre la fondazione della città, detta anche Natale di Roma. Al Circo Massimo, questa mattina, per festeggiare l’anniversario, oltre la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, erano presenti anche il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, e la sezione di Paracadutismo della Lazio, che hanno organizzato un lancio in onore di Roma. In seguito, come riporta il sito ufficiale della Lazio, sono arrivate le dichiarazioni del Presidente biancoceleste Lotito, e della Sindaca Virginia Raggi.

Ecco le parole del Presidente della Lazio Claudio Lotito: “La Lazio è sempre stata vicina alla città di Roma. Fin dal 1900, ha sempre sposato i suoi valori, non a caso nel 1921 è stata insignita come ente morale. Questa unione tra Roma e la Polisportiva Lazio è sempre stata all’insegna della tutela di chi rappresenta Roma e la sua storia. Roma ha portato la civiltà in tutto il mondo, la capacità di organizzarsi e creare empatia con le persone e quell’unione indispensabile per raggiungere gli obiettivi, come avviene nello sport. Ho accettato questa partecipazione in un posto come il Circo Massimo, dove avvenivano tutte le attività sportive di Roma, dove partecipavano tutti i cittadini, era un evento eccezionale. Dobbiamo ripartire da quell’impostazione, lo sport deve insegnare i valori didattici che sono quelli della società civile. Dobbiamo ripartire così, anche in un anno difficile. Ringrazio la Sindaca per questa opportunità perché crede in questi valori e vuole testimoniare l’importanza di Roma nel mondo. L’aquila, che è il nostro simbolo, rappresentata dai paracadutisti è lo stesso simbolo dell’aquila imperiale di Roma. La Lazio l’ha acquisita per testimoniare che quei valori fondanti devono essere propagati nelle nuove generazioni. Roma ha una storia invidiata da tutto il mondo e dobbiamo avere la capacità di trasmetterla con il nostro comportamento”.

Di seguito le dichiarazioni della Sindaca Virginia Raggi: “Tanti auguri per il Natale di Roma. Un Natale diverso che segue un anno terribile ma invito sempre a cercare le opportunità che si celano dietro le crisi, così si può guardare al futuro. Oggi accogliamo i paracadutisti con la bandiera dell’Italia e di Roma, ringrazio il Presidente Lotito che ha voluto questa iniziativa. Questo è un anno in cui dobbiamo tornare ad una nuova normalità, rispettando le regole ma con grande fiducia e con un grande futuro che possiamo costruire insieme. Dobbiamo mantenere quello che la pandemia ci ha insegnato ed uscirne persone migliori”.

Sul profilo ufficiale Twitter della Lazio, la società biancoceleste ha pubblicato il video dell’arrivo dei paracadutisti al Circo Massimo. Il filmato è accompagnato dalla didascalia: “La Lazio ed il Presidente Lotito celebrano insieme alla Sindaca Virginia Raggi il 2774° Natale di Roma con un lancio di nove paracadutisti terminato al Circo Massimo!”.

🪂 La Lazio ed il Presidente Lotito celebrano insieme alla Sindaca @virginiaraggi il 2774° Natale di Roma con un lancio di nove paracadutisti terminato al Circo Massimo! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/7KGsliupzu — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 21, 2021

