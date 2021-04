Natale di Roma, Virginia Raggi e Claudio Lotito al Circo Massimo per il lancio dei paracadutisti della Lazio – FOTO

Come pubblicato dal sito ufficiale della Lazio, oggi, in occasione del giorno in cui si celebra il 2774° Natale di Roma e nel 150° anno dall’istituzione di Roma Capitale, il presidente della Società Sportiva Lazio, Claudio Lotito, a nome di tutti i tifosi della grande famiglia biancoceleste, ha voluto simbolicamente rendere omaggio alla città con il lancio di 9 Paracadutisti, tutti appartenenti alla Nazionale Italiana (6 della Lazio Paracadutismo, 3 dei centri Paracadutismo di Modena, Thiene e Vercelli), tra i quali 3 Campioni del Mondo della specialità.

I paracadutisti, vestendo i colori sociali della S.S. Lazio, hanno steso nei cieli un drappo tricolore di 500 metri e una bandiera raffigurante il francobollo dei 150 anni di Roma Capitale realizzato per i festeggiamenti da Poste Italiane e dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Ad accoglierli, nel suggestivo e ineguagliabile scenario del Circo Massimo, nel cuore di Roma, dopo un volo di 2000 metri, hanno trovato la massima rappresentante della città Eterna, la sindaca Virginia Raggi, che ha fortemente voluto questa simbolica cerimonia, ed il presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito, che ha organizzato questo omaggio per i festeggiamenti dei 150 anni di Roma Capitale.

Così si è espressa la sindaca Virgina Raggi: “Tanti auguri per il Natale di Roma. Un Natale diverso, che segue un anno terribile, ma invito ancora una volta a cercare le opportunità che si celano dietro le crisi per guardare con fiducia al futuro. Oggi accogliamo i paracadutisti con la bandiera dell’Italia e di Roma e per questo ringrazio il presidente Lotito che ha fortemente voluto questa iniziativa. Questo è un anno in cui dobbiamo tornare ad una nuova normalità, rispettando le regole ma con grande fiducia verso il futuro che possiamo costruire insieme. Dobbiamo fare tesoro di quello che la pandemia ci ha insegnato ed uscirne persone migliori”.

Ecco invece le parole del presidente Lotito: “La Lazio è sempre stata vicina alla città di Roma. Fin dal 1900 ha sempre sposato i suoi valori e, non a caso, nel 1921 è stata insignita del riconoscimento di Ente morale. Questa unione tra Roma e la Polisportiva Lazio è sempre stata all’insegna della tutela di chi rappresenta Roma e la sua storia. Roma ha portato la civiltà in tutto il mondo, la capacità di organizzarsi e creare empatia con le persone e quell’unione indispensabile per raggiungere obiettivi ambiziosi, come avviene nello sport. Considero particolarmente significativa questa manifestazione in uno scenario come il Circo Massimo, dove avvenivano le principali attività sportive di Roma, alle quali partecipavano tutti i cittadini.

Dobbiamo ripartire da quell’impostazione perchè lo sport deve insegnare i valori della società civile, anche per ripartire dopo un anno straordinariamente difficile. Ringrazio la Sindaca per questa opportunità perché crede nei nostri valori e intende testimoniare l’importanza di Roma nel mondo. La storia della nostra città è conosciuta da tutti e dobbiamo avere la capacità di onorarla e trasmetterla al mondo attraverso il nostro comportamento, in particolare sentiamo questo compito noi che apparteniamo alla grande famiglia della prima squadra della Capitale, la S.S. Lazio”.

I paracadutisti Lino Della Corte, Sandro Andreotti, Giuseppe Tresoldi (Campione del Mondo che ha portato la bandiera di 300 metri del francobollo), Enzo Marini, Roberto Marini, Leonardo Elia, Paolo Filippini (Campione del Mondo che ha portato la bandiera di 500 metri con i colori Italiani), Matteo Conti e Alessandro Di Pricco si sono lanciati intorno alle 11:30 da un velivolo del centro di paracadutismo Craxi Fly, pilotato da Emanuele Grassi e sono atterrati dopo 5 minuti di discesa a bandiere spiegate sul Circo Massimo con una precisione millimetrica, toccando terra in uno scenario unico al mondo per ricordare insieme la nascita dell’Urbe, la sua consacrazione come Capitale e la prima squadra che dall’inizio del secolo scorso l’ha rappresentata con onore.