OFFERTA Unipol Rental: con €295 (i.i. e anticipo ZERO) noleggia a Lungo Termine la FIAT 500 1.0 HYBRID SPORT con tutto incluso: assicurazione, manutenzione, tagliando e controlli, cambio gomme, assistenza stradale h24. SCOPRI L’OFFERTA





Grazie alla nuova società del Gruppo UnipolRental, nasce la nuova offerta di Noleggio a Lungo Termine TUTTO INCLUSO. Un unico contratto comprensivo di canone di noleggio, componente assicurativa, oneri amministrativi e manutenzione. Più semplice e ancora più conveniente.

La nostra offerta di Aprile:

FIAT 500 1.0 HYBRID SPORT (Codice Infocar 134865, anche per Neopatentati)

Optional: Ruotino di scorta – Vernice metallizzata (colori disponibili: Azzurro Italia, Nero Vesuvio, Grigio Pompei)

Dotazioni di serie: ABS – Airbag ginocchia lato guida – Airbag guidatore dual stage – Airbag laterali – Airbag passeggero dual stage con disattivazione Bag – Alzacristalli elettrici anteriori – Cambio manuale – Car Play/Android Auto su Uconnect 7″ Radio – Chiusura Centralizzata – Climatizzatore a gestione manuale con filtro antipolline – Climatizzatore automatico – Cruise Control – EBD – Ripartitore elettronico di frenata – ESC (Controllo Elettronico Della Stabilità) – ESP con ASR/MSR, HBA ed Hill Holder – Fari Fendinebbia – Grigio Carrara – Kit gonfiaggio/riparazione pneumatici (Fix&Go) – Libretto Garanzia Italia – Luci diurne (DRL) con tecnologia Led – Lum Cartaceo Italiano – Paraurti in tinta carrozzeria – Pretensionatore cinture – Quadro strumenti digitale a cristalli liquidi a colori TFT da 7″ – Ruote in lega da 16″ Sport – Sedile guida regolabile in altezza – Sedile posteriore sdoppiato 50/50 – Sedili in tessuto nero con elettrosaldatura – Sensori di parcheggio posteriori – Servoguida elettrica con sistema Dual Drive – Sistema “Start&Stop” – Sovratappeti – Specchi retrovisori esterni elettrici riscaldabili – Specchietti SPORT grigio titanio – Speed limiter – Tasca retroschienale – Telecomando apertura/chiusura porte – Tetto in vetro fisso – TPMS indiretto con segnalazione selettiva dello pneumatico (Sensore pressione pneumatici) – Uconnect 7″ Radio Live touchscreen Bluetooth/USB con DAB – Volante in Primium 8 tasti con comandi radio – Volante regolabile in altezza – Windows bag

GOMME INCLUSE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSA. ZERO PENSIERI

Per tutte le info manda una mail a noleggio@fonsaicoll.it oppure scrivi su Whatsapp al 338.3513368

Se sei interessato alla FIAT 500 1.0 HYBRID SPORT, compila il Form

Sono disponibili tutte le auto presenti sul mercato italiano. CHIEDI UN PREVENTIVO (con possibilità di anticipo ZERO)

Muoviti senza pensieri col Noleggio Tutto Incluso

possibilità di guidare un’auto sempre nuova, al passo con i tempi

viaggi in prima classe, grazie al pacchetto di servizi inclusi nel canone (assicurazione a 360°, manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio pneumatici, IPT, e tanto altro…)

nessuna spesa imprevista, tutti i servizi inclusi nel canone mensile fisso

nessuna immobilizzazione di capitale

nessun pensiero per la gestione di fastidiose pratiche amministrative e servizi di manutenzione, tutte incluse nel canone mensile

nessun pensiero per la rivendita del veicolo, sarà sufficiente restituirlo a fine noleggio

L’accettazione della pratica di noleggio è sempre salvo approvazione della direzione amministrativa di UnipolRenta

“© 2020 UnipolRental S.p.A. – R.E.A. 199204 – Capitale sociale i.v. Euro 25.000.000 – Società unipersonale soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046 – Via G.B. Vico 10/C, 42124 Reggio Emilia – P.I. 03740811207 – C.F. 01610670356”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: