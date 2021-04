SERIE A | Il Milan cade con il Sassuolo: vittoria in rimonta per i neroverdi





Termina 1-2 l’anticipo di questo mercoledì di Serie A. Il Milan viene sconfitto in casa dal Sassuolo, che in rimonta riesce ad agguantare la vittoria grazie alla doppietta di Raspaori. A regalare il momentaneo vantaggio rossonero il gol d Calhanoglu nel primo tempo, vanificato poi dall’attaccante neroverdi. La squadra di De Zerbi, grazie al successo ottenuto a San Siro, dsale a quota 49 punti in ottava posizione. Gli uomini di Pioli invece, con la sconfitta subita, rimangono a 66 punti al secondo posto, lasciando all’Atalanta la possibilità di sorpasso.

