Napoli-Lazio sarà il big match per eccellenza della 32esima giornata di Serie A. Le due squadre si affronteranno allo Stadio Maradona per contendersi un posto in Champions League, chi uscirà sconfitto sarà fuori dalla corsa. Lazio che arriverà alla gara ancora priva del suo condottiero Inzaghi, che però verrà brillantemente sostituito ancora una volta, dal vice Massimiliano Farris. Intanto ecco il punto sui partenopei.

IL NAPOLI – Una stagione da sali e scendi per la squadra di Gattuso, che ha dovuto affrontare momenti alti a picchi verso il basso che hanno spaventato molto l’ambiente. Adesso i partenopei sono in risalita, in fiducia di risultati avendo fermato l’Inter di Conte (quasi campione). Squadra che segna tanto e che subisce poco sopratutto nei primi 15 min dove invece la Lazio, dati alla mano, è molto dirompente.

LA FORMAZIONE (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens

LA STELLA – Il duo Insigne-Mertens metterà a dura prova la difesa ballerina della Lazio, che ha dimostrato più volte di subire troppi gol anche in situazioni di vantaggio e di controllo (vedi Benevento). I due con classe e velocità saranno l’arma in più di Gattuso, la loro capacità di fare gol da ogni posizione non farà dormire sonni tranquilli a Reina (ex di questa gara) che dovrà serrare la porta.

IL PRECEDENTE – L’ultimo Napoli-Lazio risale al 21 gennaio 2020 valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia, che ha visto vincere i partenopei per 1-0 con gol di Insigne all’avvio del primo tempo. Gara da alte tensioni, infatti vide un’espulsione per parte nella prima frazione di gioco: Hysaj e Leiva. Biancocelesti che vantano solo 10 successi in casa partenopea, l’ultimo risalente al maggio 2015 quando la Lazio di Pioli agguantò all’ultimo respiro i preliminari di Champions vincendo 2-4 al San Paolo di Napoli. La partita del rigore sbagliato da Higuain, terminata con i gol di Onazi e Klose, e il bagno di folla a Formello nella notte. Domani Immobile e compagni avranno l’occasione per ripetersi, così come quella notte portando a casa il sogno Champions.

