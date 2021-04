Superlega, Gravina: “Sanzioni per i club italiani? Non si può punire un’idea non concretizzata”





Juventus, Milan e Inter non verranno sanzionate dalla FIGC dopo aver aderito al progetto della Superlega. Questo è quanto emerge dalle parole di Gabriele Gravina, che si è espresso in occasione della presentazione dell’Euro 2020 Trophy Tour. Ecco le sue parole: “Abbiamo difeso in maniera strenua i confini dei valori e delle regole del mondo del calcio. Mi pare che tutto sia tornato alla normalità, ma ci deve far riflettere sul fatto che qualcosa non funzioni. È uno stimolo, servono rimedi e proposte per scongiurare altre fughe in avanti. Non ho in programma incontri con i vertici delle tre società, lunedì ci sarà il consiglio federale ma non sono in programma forme di processi o condanne. Sanzioni? No, non si può sanzionare un’idea che non si è concretizzata. Se in futuro dovessero concretizzarsi progetti in contrasto con le norme statutarie valuteranno gli organi di giustizia”.

