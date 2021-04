UFFICIALE | La Juventus comunica: “Ridotte possibilità di riuscita del progetto”





Così come è nato in una notte il progetto SuperLeague, così si sta sfaldando. Da ieri sera è iniziato un susseguirsi di notizie con abbandoni repentini di alcune delle 12 società che avevano creato questa competizione. Adesso, dopo l’uscita di Inter e Milan, la Juventus di Agnelli ha comunicato che il progetto della SuperLeague non potrà essere portato avanti. Si ferma quindi sul nascere l’avanzata dei club “separatisti”, adesso starà alla UEFA decidere come muoversi. Ecco il comunicato della Juventus.

“Con riferimento al comunicato stampa diramato da Juventus Football Club S.p.A. in data 19 aprile 2021, relativo al progetto di creazione della Super League, e al successivo dibattito pubblico, l’Emittente precisa di essere al corrente della richiesta e delle intenzioni altrimenti manifestate di alcuni club di recedere da tale progetto, sebbene le necessarie procedure previste dall’accordo tra i club non siano state completate. In tale contesto, Juventus, pur rimanendo convinta della fondatezza dei presupposti sportivi, commerciali e legali del progetto, ritiene che esso presenti allo stato attuale ridotte possibilità di essere portato a compimento nella forma in cui è stato inizialmente concepito. Juventus rimane impegnata nella ricerca di costruzione di valore a lungo termine per la Società e per l’intero movimento calcistico”.

