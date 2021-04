32° SERIE A | NAPOLI-LAZIO 2-0 (7′ rig. Insigne, 12′ Politano)





🇮🇹 32° #SerieA | ⚽ #NapoliLazio | 🗓️ 22/04/2021 | ⌚ 20:45 | 🏟 Stadio D.A. Maradona | 📍 #Napoli | 📺 #Sky | ⚖️ #DiBello | ⛈️ 14°

PARTITI! Scontro diretto per un posto in Champions League, gara che chiude la 32° giornata di Serie A. Palla ai padroni di casa, è iniziata Napoli-Lazio!

3° – Squadre che si studiano. Il Napoli si affaccia in avanti e conquista il primo calcio d’angolo della partita.

4° – Contropiede Lazio con Lazzari: l’esterno biancoceleste riparte in velocità, entra in area di rigore e, con un contatto con Hysaj finisce a terra. Per l’arbitro Di Bello non c’è nulla!

5° – Calcio di rigore per il Napoli! Dagli sviluppi del calcio d’angolo precedente, Milinkovic tocca il pallone e poi prende la testa di Manolas con la gamba tesa. Richiamato al Var, Di Bello dopo aver rivisto l’episodio, assegna il calcio di rigore per la squadra di Gattuso e ammonisce il numero 21 biancoceleste!

7° – Napoli in vantaggio! Lorenzo Insigne spiazza Pepe Reina e realizza il calcio di rigore: 1-0 per il Napoli!

12° – Raddoppio Napoli! Matteo Politano, servito da Zielinski, punta Fares e, da fuori area, beffa Reina sul primo palo e fa 2-0 per la squadra di Gattuso.

15° – Il primo giallo della partita se lo prende Manolas: ripartenza Lazio con Lazzari, il difensore del Napoli, in scivolata, cerca di anticipare l’esterno biancoceleste ma finisce per atterrarlo. Di Bello gli mostra il cartellino giallo.

19° – PALO DELLA LAZIO!!! Biancocelesti pericolosissimi con Correa che sfrutta una palla rimasta in area di rigore e tenta la conclusione: Meret battuto ma la sfera si infrange sul primo palo!

25° – Lazio che si affaccia con più continuità in area di rigore del Napoli. A provare la conclusione, dopo una percussione personale, è Luis Alberto, ma il pallone termina fuori.

29° – SECONDO GIALLO LAZIO! La prima ammonizione in casa Lazio è per Lucas Leiva che arriva in ritardo su Fabian Ruiz che stava ripartendo.

33° – Ancora Lazio in avanti: Fares serve Ciro Immobile fuori area; il bomber biancoceleste tenta la conclusione, ma il tiro è debole e termina fuori senza impensierire Meret.

39° – Ciro Immobile si rende pericoloso in area di rigore, tenta la conclusione ma, in contrasto con Politano e Di Lorenzo, finisce a terra dolorante. Per Di Bello non c’è nulla.

42° – Ammonizione Napoli: riparte la Lazio in contropiede, Fabian Ruiz stende Correa, ma Di Bello concede il vantaggio. L’azione finisce poi in calcio d’angolo per la Lazio e l’arbitro, a fine azione, mostra il cartellino giallo allo spagnolo.

45° – Concessi tre minuti di recupero.

46° – Terzo cartellino giallo in casa Napoli. Questa volta è toccato a Dries Mertens che sgambetta Immobile mentre ripartiva. Di Bello lo ammonisce.

FINE PRIMO TEMPO! Termina 2-0 per il Napoli la prima frazione di gioco. Padroni di casa subito in vantaggio su calcio di rigore segnato da Insigne, per poi raddoppiare con Politano cinque minuti dopo. Partita equilibrata, con la Lazio vicina al 2-1 con Correa, però la sua conclusione termina sul palo!

