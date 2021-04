CorSera | Immobile-gol nelle ultime cinque sfide con i partenopei





Vincere a Napoli? Inzaghi non ci è mai riuscito. Ce l’ha fatta a San Siro, contro Inter e Milan; ha violato il campo della Juventus dopo 15 anni; ha vinto anche a Bergamo, contro l’Atalanta nuova big. A Napoli mai: un fortunoso 1-1 firmato da Keita nel 2016, poi 4 scoppole tra campionato e Coppa Italia. E in assoluto, tra le grandi, è quella contro cui ha ottenuto meno successi, soltanto 2, mentre ha superato 3 volte il Milan, 4 Atalanta, Juventus e Roma, 5 l’Inter contando una vittoria ai rigori. Stasera Simone può affidarsi alla scaramanzia, visto che in panchina ci sarà Farris, e naturalmente a Immobile, che quei 2 successi sul Napoli li ha firmati all’Olimpico nel 2020 (1-0 a gennaio, con lo «scippo» a Ospina, e 2-0 a dicembre, sbloccando il risultato di testa) e che contro gli azzurri ha segnato un gol in tutte le ultime 5 partite di campionato. L’ultima trasferta l’ha persa 3-1 il 1° agosto 2020, Ciro, ma quella sera eguagliò il record di Higuain con 36 reti. Stasera proverà a far centro per la sesta volta di fila contro lo stesso avversario. Nella sua carriera non ci è mai riuscito.

Corriere della Sera

