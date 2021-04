Diritti tv, ricorso di Sky contro Dazn: si ricorre alla Legge Melandri





Nella giornata di domani, si terrà l’Assemblea della Lega Serie A in merito alla questione diritti tv. Sky chiede l’assegnazione del pacchetto 2, che comprende la trasmissione di tre partite (sabato sera, domenica 12:30 e 15:00). Nel frattempo però, Sky tenta di bloccare anche l’assegnazione dei diritti per il prossimo triennio 2021/2024, facendo ricorso in tribunale contro Dazn. Per tutelarsi, Sky farà appello alla Legge Melandri, che vieta l’esclusività ad un unico broadcaster.

