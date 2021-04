ESCLUSIVA | Iezzo, ex portiere Napoli: “Reina un valore aggiunto per la Lazio. Sfida decisiva per la Champions? No, c’è ancora tempo per recuperare”





La Champions League chiama, Lazio e Napoli vogliono rispondere presenti all’appello. Con il countdown della Serie A che recita un meno sette giornate alla conclusione, la lotta un piazzamento tra le grandi d’Europa diviene accesissima con i vari scontri diretti (oggi anche Roma-Atalanta in programma) che lanciano sempre più benzina sul fuoco. I biancocelesti e i partenopei, entrambi reduci da un ottimo periodo di forma, non hanno nessuna intenzione di fermare la propria corsa europea a poche centinaia di metri dall’arrivo. Per parlare dei temi della sfida del Diego Armando Maradona, LazioPress.it ha contattato in esclusiva l’ex portiere azzurro Gennaro Iezzo.

Partiamo subito con una domanda semplice. Che gara ti aspetti?

“Sicuramente mi aspetto una bella gara perchè si affronteranno due squadre che esprimono un calcio divertente. Sarà un match a viso aperto, è un po’ quello che si aspettano tutti gli amanti del calcio. In palio c’è la lotta per la zona Champions, le due formazioni non si risparmieranno”.

Parlavi della zona Champions con entrambe le squadre coinvolte. A poche giornate dalla fine, possiamo dire che chi non vince è quasi fuori?

“Non è facile dire questo. Ci sono ancora molti scontri diretti, poi in questo periodo Covid fare pronostici è complicato ed è possibile aspettarsi qualche risultato particolare. Chi non dovesse riuscire a portare punti a casa non può già mollare. Ritengo che ci sarà ancora tempo”.

Sia la Lazio che il Napoli sono reduci da vari risultati positivi, i partenopei hanno fermato l’Inter nell’ultimo turno. Chi arriva meglio alla sfida?

“Entrambe le squadre arrivano bene. Ho visto il match della Lazio contro il Benevento, ha fatto un primo tempo importante in cui poteva chiudere la gara che poi si è riaperta per l’errore sul calcio di rigore. Credo comunque che si sia trattato di un rilassamento mentale, ma la Lazio sta bene. Il Napoli, invece, viene da una serie di risultati importanti, l’ultimo contro l’Inter anche se penso che non ha avuto il coraggio di provare a portare a casa la piena posta in palio. Sono due compagini in forma, ci si aspetta una grande partita. Il calcio italiano ne ha bisogno”.

I biancocelesti e i campani sono due formazioni in forma eppure Inzaghi in passato ha avuto dubbi sul futuro, mentre ora questa situazione tocca Gattuso sempre più lontano dal Vesuvio. Tu confermeresti il tecnico calabrese sulla panchina dei partenopei?

“Mi sono espresso già molte volte, il mio pensiero è che se uno ottiene risultati, come sta facendo ora Gattuso, merita la riconferma anche se i rapporti con De Laurentiis si sono incrinati e qui a Napoli si parla di un addio quasi sicuro. Dico la verità, a me dispiace tanto. Per quanto riguarda Inzaghi, sta facendo benissimo anno per anno, la Lazio non si farà scappare un allenatore giovane che sta facendo bene”.

Le voci di mercato hanno spesso accostato al Napoli sia Inzaghi che Immobile. Chi pensi avrebbe fatto più comodo agli azzurri?

“Sono due profili importanti, uno fa l’allenatore e l’altro è uno degli attaccanti che ogni anno dimostra le sue qualità a suon di gol. Credo che sarebbe stato più difficile l’approdo di Inzaghi perchè lui predilige la difesa a tre e sarebbe servito un mercato importante per mettergli a disposizione giocatori adatti al suo modulo. In questo momento, qualora il Napoli non dovesse centrare la Champions, non penso che ci siano molti soldi da mettere sul mercato per allestire la squadra. Per Simone un arrivo a Napoli sarebbe un po’ più difficile, per Immobile magari. Ciro è un attaccante fortissimo, può fare ancora tanto”.

Dall’ attaccante al portiere, il tuo ruolo naturale. Ti aspettavi un rilancio simile di Reina alla Lazio?

“Mi è dispiaciuto quando Pepe è andato via da Napoli. Stava dando veramente ampie garanzie. È un fuoriclasse, un portiere fortissimo. Mi aspettavo che facesse bene anche lontano da Napoli e lo dimostrando a Roma con la Lazio. Sta disputando un campionato importante aiutato anche da una delle sue qualità che è quella del gioco con i piedi. In una squadra propositiva come la Lazio avere un portiere come Reina capace di gestire il pallone con i piedi come pochi al mondo è un valore aggiunto”.

Se dovessi scegliere un giocatore della Lazio, togliendo Immobile che so lo vorresti sicuro a Napoli, chi prenderesti?

“Nella Lazio ci sono molti giocatori, mi dispiacerebbe lasciarne qualcuno fuori. I biancocelesti hanno tre giocatori importanti che mi piacerebbe vedere a Napoli, anche se secondo me sono impossibili da prendere perchè la Lazio non li lascerebbe andar via facilmente. Mi piacciono tre o quattro nomi importanti che farebbero comodo al Napoli, ma penso che ciò non si realizzerà mai perchè non è facile portare via dalla Lazio i giocatori più forti”.

In chiusura, chi sarà l’uomo partita da una parte e dell’altra?

“Secondo me saranno i due nazionali Immobile e Insigne, saranno i calciatori che potrebbero fare la differenza in questa partita anche se ripeto, sia nelle fila della Lazio che del Napoli, ci sono calciatori in grado di cambiare le partite. In ogni caso, penso che sia Ciro che Lorenzo, i due punti fermi della nazionale, faranno la differenza”.

