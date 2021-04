GdS | Gattuso-Inzaghi, sfida tra due allenatori dal futuro incerto





Nonostante sarà una sfida a distanza, vista l’assenza del tecnico biancoceleste causa Covid, quello tra Gattuso e Simone Inzaghi é senza alcun dubbio un duello molto atteso. Inoltre come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, i due hanno storie diverse, ma hanno un punto in comune: il futuro incerto. Infatti nessuno dei due ha delle certezze su quello che avverrà nei prossimi mesi. I rinnovi non sono arrivati, ma le situazioni sembrano molto differenti. Il tecnico partenopeo è dato per sicuro partente, mentre quello laziale è nel bel mezzo di una trattativa che pare infinita. E chissà che la partita di oggi non possa aiutare a fare chiarezza.

