Alla collezione mancano soltanto Napoli e Milan, le avversarie che la Lazio affronterà nel giro di quattro giorni, tra oggi e lunedì. E così in una stagione in cui sta colpendo con disarmante continuità Sergej Milinkovic ha ora l’opportunità di colmare pure questa lacuna. Il serbo ha avuto modo finora di punire tutte le altre big del nostro campionato. Ha segnato all’Inter (4 gol), all’Atalanta (5 reti), alla Roma (2) e alla Juve (1). È invece ancora a quota zero con il Napoli e con il Milan. Stasera allo Stadio Maradona e lunedì all’Olimpico avrà l’opportunità di completare la collezione. O, quanto meno, di avvicinarsi al percorso netto.

LA MATURAZIONE

L’annata del serbo sembra quella giusta per poterci riuscire. Anche se già nelle precedenti stagioni era stato spesso decisivo, in quella in corso il Sergente ha trovato quella continuità che era sempre stato il suo tallone d’Achille. Nei suoi primi anni laziali alternava grandi prestazioni ad altre sottotono. E pure all’interno della stessa partita passava da momenti esaltanti a qualche pausa di troppo. Di anno in anno è sempre migliorato sotto questo punto di vista. Ma è quest’anno che il suo rendimento è diventato davvero costante, non più soggetto ai vecchi alti e bassi che lo avevano sempre accompagnato. Milinkovic adesso è se stesso dall’inizio alla fine di ogni singola partita e lo è anche di partita in partita. Sono arrivati così i suoi numeri im- pressionanti di questa stagio- ne. Su tutti quelli relativi a gol e assist. Le marcature sono 7, i passaggi vincenti sono invece 8.

MAI COSÌ DECISIVO

Numeri che significano che ha preso attivamente parte a 15 reti della Lazio. Un simile rendimento lo aveva avuto solo nel campionato 2017-18, al termine del quale arrivò appunto a quella cifra. Ma in maniera più sbilanciata, perché i gol (12) furono molti più degli assist (3). E soprattutto quelli furono i suoi numeri finali. Adesso invece ha ancora otto partite a disposizione (la Lazio ha in ballo pure il recupero col Toro) per poterli ulteriormente migliorare. Per quanto riguarda gli assist, la cifra di 8 rappresenta già adesso il suo nuovo primato. Ed è inoltre in corsa per essere il miglior assist-man della Serie A. In questo momento è in testa alla classifica, ma insieme con lui ci sono altri sette giocatori (Ilicic, Morata, Chiesa, Barrow, Zapata, Mkhitaryan e Calhanoglu). Sarà dunque una volata complicatissima, ma il serbo comunque c’è e si candida a raccogliere l’eredità di Luis Alberto che l’anno scorso è stato il re degli assist della Serie A con 15 passaggi vincenti.

VOGLIA DI CHAMPIONS

Più che su questi traguardi personali il Sergente è però concentrato quasi esclusivamente su quello per cui sta lottando insieme con la sua squadra: la qualificazione in Champions League. E così gli assist e i gol per lui hanno un senso solo se contribuiscono ad avvicinare quell’obiettivo. Milinkovic ha debuttato quest’anno nella competizione europea più prestigiosa e farà l’impossibile per essere presente anche nella prossima stagione. Con l’avvicinarsi dell’estate le voci di un suo possibile addio alla Lazio cominciano ad intensificarsi. Ma, anche recentemente, il Sergente ha ribadito che lui la Champions la vuole giocare ancora con la maglia della Lazio. La sfida di stasera al Maradona contro il Napoli e poi quella di lunedì all’Olimpico contro il Milan saranno lo snodo decisivo. La Lazio sa di poterle affrontare con un Milinkovic in più.

