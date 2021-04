GdS | Napoli-Lazio, ultimo treno per la Champions League





Napoli-Lazio chiuderà questo turno infrasettimanale di Serie A. Una sfida che, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, rappresenta per entrambe le squadre una sorta di vero e proprio ultimo treno per la Champions. I biancocelesti hanno soltanto due punti di distacco dai partenopei e, tenendo conto della partita da recuperare con il Torino, il sorpasso è davvero a portata di mano. E tra l’altro i biancocelesti possono persino appigliarsi alla cabala. Infatti l’ultimo successo a Napoli è datato 2015. Di tempo ne è passato, ma quella vittoria valse proprio la qualificazione alla Champions.

