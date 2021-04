Il Messaggero | Dalla UEFA nessuna sanzione ai fondatori della SuperLega, ma arriva il tetto ai compensi





Nessuna punizione prevista per i ribelli (carezza rivolta più alle inglesi che alle spagnole e alle italiane): i legali di Nyon hanno esaminato le carte ma le basi per intentare cause milionarie non erano poi così solide. Un’idea la SuperLega l’ha data: salary cap. Era prevista al 55% dei ricavi e dovrà comprendere gli stipendi dei calciatori, degli allenatori, il mercato e le commissioni per gli agenti. Ma per i più ricchi la quota si dimezza: 27,5%. La Uefa studia altre soluzioni come ad esempio la ridistribuzione dei soldi dei diritti tv. Stesso discorso anche in Lega Calcio dove si potrebbero riaprire i discorsi per i fondi.

