E adesso si inizia a fare sul serio. Dopo le cinque vittorie consecutive, la Lazio è chiamata al doppio scontro diretto nel giro di cinque giorni. Stasera allo Stadio Maradona (ore 20:45), lunedì sera in casa contro il Milan, sconfitto ieri sera dal Sassuolo di De Zerbi. La Champions nel giro di meno di una settimana. Non sarà facile reggere la pressione per una squadra che ha corso tanto per rimanere attaccata al treno delle prime. I numeri parlano di un cambio di passo con l’arrivo del nuovo anno: nel 2021 la Lazio ha collezionato 12 vittorie e appena 3 sconfitte. Un solo pareggio: bisogna tornare addirittura al 3 gennaio, quando i biancocelesti vennero bloccati sull’1-1 al Ferraris dal Genoa. Oggi però servirà una prestazione diversa rispetto a quella di domenica con il Benevento. Dopo un’ora di ottimo livello, gli undici in campo hanno abbassato la guardia, permettendo agli avversari di tornare in partita. Lo sa perfettamente Massimiliano Farris, che alla vigilia si è soffermato sulla delicatezza del match odiero: «La gara contro il Napoli rappresenta per noi un importante esame di maturità per la classifica attuale, che ci vede nuovamente in alto dopo queste ultime cinque vittorie consecutive. Ci attende uno scontro diretto, sarà importante dare continuità agli ultimi risultati attraverso la prestazione, l’obiettivo è fare punti».

Anche stasera la Lazio dovrà fare a meno di Simone Inzaghi. Martedì il tecnico ha svolto un nuovo tampone, risultato ancora positivo. Anche l’incontro di lunedì con il Milan è a rischio. Grazie alla tecnologia è rimasto in contatto con i suoi ragazzi. Ha chiesto il massimo impegno, guai a sbagliare l’approccio. «Non giudico io il cammino del Napoli – ha detto Farris – ci pensano i loro stessi numeri. Hanno vissuto un periodo di difficoltà ma ne sono usciti rafforzati nella posizione dell’allenatore, nella qualità dei propri elementi in rosa e nel gioco. L’avversario è certamente temibile, non a caso domenica sera l’abbiamo visto mettere seriamente in difficoltà l’Inter. Per fare punti dovremo essere disposti alla battaglia».

Zero calcoli, così come azzerate saranno le rotazioni. Vanno in campo i migliori, sia dal punto di vista tecnico che da quello fisico. «La gestione delle energie in questo momento è secondaria: c’è questa partita, chi sta bene e ha recuperato dopo le fatiche con il Benevento sarà a disposizione, forse a gara in corso potremo effettuare delle valutazioni. Chi ha le energie dovrà dare tutto in campo per poi recuperare in vista del confronto con il Milan», ha concluso il vice Inzaghi.

