Il presidente della Liga, Javier Tebas, si è espresso in merito alla questione Superlega. In una conferenza stampa, alla quale hanno partecipato anche i presidenti di Betis Siviglia, Villareal, Valencia e Levante, si è parlato del tema più discusso di questi giorni, facendo riferimento anche alle parole pronunciate dal numero uno del Real Madrid Florentino Perez. Quest’ultimo è tutt’ora ancora presidente della Superlega e nonostante il repentino scioglimento, nelle dichiarazioni fatte ieri sera non ha nascosto le sue vecchie e future intenzioni riguardo il progetto. al termine del suo intervento, Tebas ha poi escluso eventuali sanzioni per i partecipanti al campionato spagnolo.

Questa l’opinione di Tebas:

“Il calcio spagnolo e il calcio europeo hanno vinto, io non ho vinto nessuna battaglia. Personale. La battaglia è vinta dal calcio. La Super League si è resa ridicola. I suoi leader hanno dimostrato una significativa ignoranza del settore e dei tifosi nel mondo. Un tradimento? Non lo definirei così perché la Super League clandestina lavora da molto tempo. Quando fai qualcosa di nascosto, nascondi qualcosa che non è così buono. Se fosse così buona, come dice il presidente del Real Madrid, lo direbbe pubblicamente presentandosi come il salvatore del calcio mondiale. Non mi sento tradito. Conosco già l’egoismo di alcuni club”.

