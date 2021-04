Lazio Women, nuova attrezzatura per la squadra: la consegna direttamente alla Morace | FOTO





Nuova attrezzatura in arrivo per la Lazio Women. Come pubblicizzato dalla stessa azienda, la Tuttosport1961, negozio di articoli sportivi di Roma, oggi è stata consegnata direttamente all’allenatrice della prima squadra, Carolina Morace, una lavagna tecnica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TuttoSport (@tuttosport1961)

