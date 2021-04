MOVIOLA | Di Bello sbaglia tutto. Rovina con decisioni assurde una partita che vale milioni





Lo spareggio tra Napoli e Lazio è stato diretto da Marco Di Bello. L’arbitro di Brindisi ha distrutto da subito la gara tra le squadre, sfavorendo in maniera evidente i biancocelesti. Tutto accade al terzo minuto di gioco: sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore del Napoli, avviene in area un presunto contatto tra Manolas e Milinkovic-Savic. L’azione prosegue con la Lazio che, lanciata in contropiede, si presenta con Lazzari davanti alla porta: l’esterno della Lazio viene steso da Hysaj ultimo uomo. Anziché dare rigore alla Lazio e cartellino rosso al difensore del Napoli, Di Bello fischia rigore in favore del Napoli sul contatto tra Milinkovic-Savic e Manolas: il centrocampista serbo fa una giocata pulita prendendo il pallone, con Manolas che gli compare da dietro con la testa bassa.

Nel secondo tempo poco da segnalare: alla fine della gara sono otto i cartellini gialli, quattro per parte, estratti da Di Bello. Prestazione nel complesso gravemente insufficiente per l’arbitro, che ha rovinato una partita ancor prima che iniziasse.

