Napoli-Lazio, Cataldi: "Non dovevamo perdere in questo modo, ci rialzeremo perchè vogliamo la Champions"





Al termine di Napoli-Lazio, il biancoceleste Danilo Cataldi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Che dire sono subentrato dalla panchina cercando di dare una mano ai compagni, quando entro anche in queste situazioni penso sempre che la partita si possa riprendere. Sicuramente il quinto gol era da evitare, non possiamo permetterci di perdere uno scontro diretto così importante in questo modo ma dobbiamo andare avanti e pensare subito al Milan. C’è stato un episodio dubbio, non l’ho rivisto ma mi fido di quello che dice Sergej, ha preso la palla. Peró penso che siamo una grande squadra e non possiamo abbatterci per un episodio a sfavore nei primi minuti, ci abbiamo messo del nostro per perderla. Non dovevamo subire il secondo gol, da domani ricominceremo a lavorare in vista di lunedì. Penso che non ci sia partita più giusta in questo momento per ripartire, siamo un gruppo unito da diversi anni e abbiamo attraversato momenti come questi. Dobbiamo far vedere che noi non siamo quelli di questa sera e che la Champions la vogliamo. Penso che arrivati a questo punto non dobbiamo neanche vedere chi ci sta davanti, siamo concentrati su noi stessi, non ci mettiamo a fare calcoli. Con il Milan servirà una gran bella partita per ottenere i 3 punti”

