Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta su Luis Alberto





Tutto pronto per la sfida del Maradona tra Napoli e Lazio valevole per la 32° giornata del campionato di Serie A. Entrambe le compagini a caccia di punti pesanti per proseguire la corsa Champions League. Queste le scelte dei due allenatori:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Insigne, Mertens, Politano.

All. Gennaro Gattuso

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

All. Massimiliano Farris

