Napoli-Lazio, Tare nel pre partita: ”Inzaghi ha fatto un buon lavoro anche da casa”





Nel pre partita di Napoli–Lazio, il ds biancoceleste Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: ”Vedendo anche i tempi che stiamo passando a livello mondiale, la qualificazione alla Champions sarebbe fondamentale. I presupposti ci sono, purtroppo non è nelle nostre mani e siamo chiamati a fare una grande impresa. Stasera siamo venuti a Napoli per cercare di vincere. Il gioco della squadra mi da soddisfazione, i ragazzi hanno combattuto fino all’ultimo minuto. Penso che su Simone Inzaghi quando tornerà arriverà la firma, lo abbiamo già detto. Conoscendolo, una persona vivace e nervosa, a casa è rinchiuso in gabbia. Siamo in contatto quotidiano con lo staff a casa. Finchè vinciamo va tutto bene. Sicuramente abbiamo fatto una grande Champions, tranne gli ultimi minuti con il Brugges. Questo mi fa ben sperare, un percorso coronato con la qualificazione. Per noi è fondamentale raggiungere questo obiettivo anche per una crescita personale. E’ stata una settimana scioccante e penso che il calcio sia della gente, è emozione. Tutto questo non va perso mai. Le cose sono state messe apposto velocemente. E’ un momento di riflessione per il futuro del calcio europeo e mondiale: bisogna fare chiarezza”.

