SOCIAL| Ieri Djavan Anderson è diventato padre nel giorno del suo compleanno





Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram Djavan Anderson ha fatto sapere di essere diventato padre ieri, nel giorno del suo compleanno, pubblicando proprio una foto di suo figlio. “Ovie Aiko Anderson 21-04-21 Ieri pensavo di festeggiare il mio compleanno come in qualsiasi altro anno. Allora questo piccolo miracolo ha deciso di unirsi alla festa! Per sempre grato e grato per avermi dato il miglior regalo di compleanno che avrei mai potuto desiderare. Tutto il mio rispetto per mia moglie e per la sua super mamma” è quanto ha scritto il giocatore biancoceleste sotto la foto pubblicata.

