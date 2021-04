SOCIAL| Nazionale, presentata la seconda maglia: anche Immobile nello spot – VIDEO





La nazionale Italiana ha da poco reso noto, tramite i propri profili social, la seconda maglia ufficiale, una maglia particolare e non in linea con le precedenti: su uno sfondo completamente bianco ci sono due righe a destra e sinistra, una verde ed una rossa, con il logo della Puma vicino allo stemma della Nazionale e la scritta “Italia” sotto. Per presentarla è stato fatto uno spot in cui compaiono alcuni giocatori della nazionale, tra cui anche Ciro Immobile, su un campo di allenamento, scene alternate ad alcune esultanze degli stessi giocatori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)





