Superlega, Ancelotti: “È stata una sorpresa, pensavo scherzassero. Questi 12 club hanno sbagliato”





In merito alla questione Superlega, l’ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti durante la conferenza stampa. Nel pre gara contro l‘Arsenal, l’attuale allenatore dell’Everton ha espresso la propria opinione a riguardo.

Queste le sue parole:

“La prima cosa che ho pensato è che fosse uno scherzo… Per chiunque segua il calcio sono stati giorni strani, è stata una sorpresa. Avevamo sentito parlare di Superlega nei mesi scorsi ma ero sicuro che non si sarebbe fatta. Che posso dire? Questi 12 club si sono sbagliati. Non hanno preso in considerazione le opinioni di giocatori, allenatori o tifosi. Volevano mettere su una competizione senza merito sportivo, il che è inaccettabile”.

