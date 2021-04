Torino, un giocatore della Nazionale italiana guarito dal Covid





Il portiere granata Salvatore Sirigu è guarito dal Coronavirus. Dopo l’ultimo tampone risultato negativo, l’estremo difensore dovrà sottoporsi alla viste mediche necessarie per rientrare in gruppo. In seguito, potrà prendere parte agli allenamenti, in vista della vista di lunedì 26 aprile contro il Napoli, per la quale Sirigu sarà a disposizione.

