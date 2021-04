Champions, Correa ci crede ancora: il messaggio affidato ai social – FOTO





La sconfitta con il Napoli di ieri sera, ha inevitabilmente reso più difficile la corsa della Lazio per riconfermarsi in Champions League. Nonostante ciò i biancocelesti hanno dichiarato a più riprese che combatteranno fino alla fine per raggiungere l’obiettivo. Mancano poche gare alla chiusura di questa Serie A ma, si sa, la Lazio ha già abituato i tifosi a grandi imprese e anche in questo caso nessuno ha intenzione di arrendersi. I ragazzi di Inzaghi ci credono, ci crede il Tucu Correa che poco fa su instagram ha pubblicato una sua foto in bianco e nero con l’eloquente didascalia: “No te rindas” (Non arrenderti). Insomma la voglia di farcela è tanta e la Lazio è già proiettata a quello che sarà il secondo appuntamento per i piani alti della classifica: la sfida all’Olimpico contro il Milan.

