Squadra furiosa per il rigore al Napoli e tolto a Lazzari.

Come riportato dal Corriere della Sera, la Lazio di ieri sera non è riuscita a garantire un’ottima prestazione: complici anche una serie di fattori arbitrali, come il possibile vantaggio nell’area del Napoli per l’intervento di Hysaj su Lazzari, al rigore subìto e alle proteste nell’area della Lazio per il penalty concesso da Di Bello dopo il consulto con il Var per il fallo di Milinkovic-Savic su Manolas. Il vice di Inzaghi, Farris, ha dichiarato a fine gara: ‘Ci sono state due partite, la prima è durata cinque minuti: ho giocato poco in Serie A e tanto in altre categorie, ma nel mio calcio quello non è rigore. Ho rivisto le immagini: Milinkovic prende la palla e il calcio che ho giocato io può prevedere il fischio per il gioco pericoloso. E poi avremmo dovuto rivedere l’episodio di Lazzari. Non abbiamo difeso bene, ma già lunedì abbiamo un altro scontro diretto. Dobbiamo considerare un “bonus” (la gara contro il Torino, ndr) che può rimetterci lì in corsa. Non possiamo arrenderci adesso’. I biancocelesti non subivano 5 reti da due anni e mezzo, l’ultima volta fu proprio contro il Napoli il 20-9-2015, finita per 5 a 0. Inoltre, è la prima in 244 partite dell’era Inzaghi. Nelle ultime due partite, contro Napoli e Benevento, la Lazio ha subito un totale di 8 goal; il risultato di ieri sera sbilancia dalla parte dei partenopei lo scontro diretto, in caso di parità di punti a fine campionato. A sei giornate dalla fine del campionato, anche se c’è una partita in meno, sono 7 i punti di distacco dal quarto posto. Sarà decisiva la partita di lunedì contro il Milan allo Stadio Olimpico.

