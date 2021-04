Dal Brasile, Kaio Jorge: c’è la proposta da parte di un club italiano. L’agente del calciatore…





Dopo la notizia di quest’oggi, con la Lazio che avrebbe messo gli occhi sul gioiello brasiliano Kaio Jorge, dal Brasile arrivano ulteriori indiscrezioni. Secondo quanto riportato da MeuPeixao.com, un club italiano avrebbe preparato una proposta di 16 milioni di euro per l’attaccante sudamericano. Questa società italiana avrebbe preso inoltre contatti con l’intermediario Jailton Raposo (che ha già riferito alla famiglia di Jorge le intenzioni del club italiano) per evitare di trattare direttamente con l’agente di Kaio Jorge: Giuliano Bertolucci. Secondo il portale brasiliano però, Kaio Jorge è molto legato a Bertolucci e non pensa di lasciarlo fuori dalla trattativa. Allo stesso tempo il classe 2002 non intende lasciare il Santos gratuitamente per riconoscenza verso il club che lo ha fatto esordire come professionista nel 2018 e in cui milita da quando aveva 10 anni.

