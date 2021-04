Derby Primavera, Paoli (Vocegiallorossa.it) : “La Lazio vorrà vendicare il pesante k.o. dell’andata. Scambio Raul Moro-Zalewski? No, mi tengo il romanista”





Il tempo dei primi verdetti stagionali per la Lazio Primavera sta per arrivare. In poco più di dieci giorni i biancocelesti si giocano tutto: mercoledì al Tardini di Parma ci sarà la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, mentre domani alle 13 al Tre Fontane andrà in scena il derby della Capitale con le giovani aquile obbligate a cercare il colpaccio esterno per risalire la classifica contro una Roma, dal canto suo, vogliosa di tornare a vincere per dare l’assalto alla vetta della classifica distante solamente due punti. Per analizzare al meglio i vari temi dell’imminente stracittadina, LazioPress.it ha contattato Alessandro Paoli, giornalista di Vocegiallorossa.it che segue da vicino i ragazzi di Alberto De Rossi.

La Roma è reduce da due pareggi e una sconfitta. Pensi che il derby arrivi al momento giusto?

“Il derby è una partita a sé. So che può sembrare un luogo comune ma, di fatto, è così. Non c’è un momento più o meno giusto per affrontarlo specie a livello giovanile. Entrambe le squadre sanno dell’importanza e della cassa di risonanza dell’evento e giocheranno per vincerlo senza fare calcoli o guardare in alcun modo la classifica”.

Domani al Tre Fontane si incontreranno la tra seconda e la terzultima in classifica. Sarà una sfida simile all’andata?

“All’andata finì 4-0 per la Roma ed il divario tra le due squadre, come testimonia anche l’attuale classifica, è netto ma, come dicevo prima, questa è una partita a sé. Se dovessi sbilanciarmi con le percentuali direi 51% Roma e 49% Lazio”.

La Lazio che ha la seconda peggiore difesa della categoria affronterà la Roma che, invece, vanta il secondo miglior attacco. Quanto sarà stato importante questo elemento sulla preparazione della sfida da ambo le parti?

“Le statistiche ci raccontano la storia che hanno scritto finora le due squadre in campionato e possono fornirci un’indicazione su cosa aspettarci ma ci sono partite e partite. Il derby, torno a ripeterlo, è una partita nella quale non c’è mai un vero favorito e dove la spinta emotiva può fare la differenza. Sulla carta e leggendo la classifica, la Roma è più forte della Lazio ma questo non significa che i biancocelesti non possano vincere. Mi aspetto una partita decisamente più equilibrata rispetto all’andata con la Roma che proverà a gestire il possesso palla e la Lazio pronta a ripartire in contropiede”.

I ragazzi di De Rossi arrivano senza dubbio favoriti anche guardando il secco quattro a zero dell’andata. In ogni caso, quale può essere il punto debole della Roma?

“Il punto debole della Roma, in più di un’occasione, sono stati i cali di concentrazione che sistematicamente si sono tramutati in errori in fase difensiva dei singoli, di reparto e di squadra. Sono dell’idea che se la Lazio riuscirà a rimanere compatta e ripartire, come penso sia nei suoi, possa creare qualche problema ai ragazzi di De Rossi”.

La Lazio vive un momento leggermente positivo della sua stagione, ha conquistato la finale di Coppa Italia e in campionato sta provando la risalita verso la zona salvezza. Cosa temi dei biancocelesti?

“La Lazio ha fatto un cammino sorprendente in Primavera TIM Cup contrariamente a quanto fatto dalla Roma. I biancocelesti hanno dimostrato che quando ci sono le partite da dentro o fuori riescono a trovare gli stimoli per alzare il livello delle loro prestazioni e penso che quest’aspetto vada temuto. Il derby, come dicevo prima, è una partita al di là della mera classifica. Inoltre pensano che i biancocelesti vogliano vendicare il pesante passivo dell’andata, che mi sembra una spinta dal punto di vista emotivo decisamente forte a cui aggrapparsi”.

Sicuramente, uno dei duelli più interessanti sarà quello offensivo tra Raul Moro e Zalewski. Faresti uno scambio tra i due?

“Sinceramente no. Mi tengo Zalewski che, per me, è l’elemento con maggior talento della rosa a disposizione di Alberto De Rossi. Parliamo di un trequartista dotato di un’ottima tecnica individuale, che mi piacerebbe vedere, come accaduto in passato in Under 17, nel ruolo di “tuttocampista” dove esalterebbe la sua visione di gioco e la sua capacità di verticalizzare. Raúl Moro è un’ottima seconda punta: rapida, agile e tecnico. Lo ritengo l’elemento di spicco della rosa di Menichini”.

Domani Lazio e Roma scenderanno in campo ad un mese di distanza dalla scomparsa di Daniel Guerini. Segui da molto tempo il settore giovanile, che ricordo hai di lui?

“Conoscevo molto bene Daniel e conosco molto bene la sua famiglia. Abbiamo perso un ragazzo straordinario oltreché un calciatore di talento. Mi sarebbe piaciuto vederlo in campo, a lui certe partite lo esaltavano, ma sono sicuro che entrambe le squadre faranno di tutto per onorare al meglio il suo ricordo. La Lazio lo fa ogniqualvolta scende in campo e questo fa capire quanto nel calcio, contrariamente a quanto se ne dica, esistano ancora certi valori”.

