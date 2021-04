Diritti TV, rinviata l’assegnazione del secondo pacchetto





Al termine dell’assemblea di Lega che si è tenuta oggi pomeriggio, non è stato assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv in merito al triennio 2021/2024, che prevede la trasmissione di tre partite a giornata in co-esclusiva con Dazn. Come riporta Calcioefinanza.it l’obiettivo minimo è stato fissato a 150 milioni di euro a stagione (contro i 250 milioni del precedente bando), dopo la respinta da parte dei club dell’offerta di Sky da 87,5 milioni in media annui.

Di seguito il comunicato della Lega Serie A: “L’Assemblea della Lega Serie A svoltasi oggi pomeriggio ha visto la partecipazione in video collegamento di tutte le 20 Società. Ai fini della ripartizione delle risorse da proventi audiovisivi, i Club hanno approvato il correttivo da utilizzare per il calcolo della quota abbonamenti e biglietti per la corrente stagione sportiva, disputata finora senza pubblico. Per quanto riguarda i diritti tv sul territorio italiano per il triennio 21/24 le Società hanno deliberato di bandire nuovamente il Pacchetto 2 martedì prossimo”.

