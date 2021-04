Felipe Caicedo in Paideia per controlli medici – FOTO





La S.S. Lazio fa sapere che Felipe Caicedo quest’oggi si è recato in clinica Paideia per dei controlli medici. L’attaccante biancoceleste non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna.

