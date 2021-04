FORMELLO – A riposo chi ha giocato ieri, inizia la corsa sul Milan. Caicedo ed Escalante out





Rialzare la testa per chiudere nel miglior modo possibile questo campionato. Se prima la Champions era difficile, adesso è una vera e propria impresa. La Lazio dopo il bruttissimo k.o. di ieri sera contro il Napoli di Gattuso è tornata al quartier generale di Formello pronta a riorganizzarsi in vista del Milan. Nella seduta di questa mattina sono stati risparmiati i titolari che hanno giocato contro i partenopei, per gli altri una prima fase di riscaldamento con mobilità articolare e torello. Poi lavoro di possesso palla a tre squadre e sul finire la classica partitella. Lavoro di scarico con allunghi per Lazzari e Correa che si sono alternati, assenti i soliti Luiz Felipe ed Escalante, mancavano all’appello anche Armini e Caicedo

