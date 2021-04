Giordano: “Lazio squadra di qualità ma a fine stagione ha sempre gli stessi problemi”





La sconfitta di ieri sera contro il Napoli complica la corsa dei biancocelesti per un posto in Champions League. L’ex bandiera della Lazio, Bruno Giordano, ha commentato la stagione dei ragazzi di Inzaghi ai microfoni di TMW Radio: “In questo momento del campionato se sbagli una partita ti cambia il mondo. Lazio? A fine stagione ha sempre problemi simili. Lo scorso anno per fortuna aveva accumulato molti punti e ha tenuto botta, soffrendo parecchio dopo la sosta Covid. Ieri si sono viste due squadre con grande qualità, ma una giovane e fresca e l’altra datata. La Lazio ha qualità, ma il Napoli ha anche più alternative”.

