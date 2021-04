GIUDICE SPORTIVO – Ammonizione e diffida per il d.s. Igli Tare, ecco le motivazioni





Alla luce della gara di ieri contro il Napoli il Giudice Sportivo della Serie A ha reso note le sanzioni. In casa Lazio sono state confermate le ammonizioni di Leiva, Milinkovic e Immobile. In più è arrivata l’ammonizione con diffida per il d.s. biancoceleste Igli Tare. Il comunicato recita così: “Per avere sia durante l’intervallo sia al termine della gara protestato insistenemente contro il Direttore di gara mentre il medesimo si recava nello spogliatoio”.

